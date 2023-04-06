Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре начали строить электроподстанцию за 6,3 млрд рублей в станице Елизаветинской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-stroit-elektropodstantsiyu-za-6-3-mlrd-rublej-v-stanitse-elizavetinskoj
В Краснодаре начали строить электроподстанцию за 6,3 млрд рублей в станице Елизаветинской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Появление новой подстанции устранит перегрузки в сети и обеспечит резерв мощности для западной части краевого центра.

Энергообъект мощностью 125 МВА начали строить в станице Елизаветинской. Подстанцию оснастят современным оборудованием, в том числе комплектным распределительным устройством.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей, нужно построить больше станций. Мы продолжаем планомерную работу в этом направлении», — рассказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун.

На строительство подстанции в станице Елизаветинской направят около 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 5 апреля жители 9 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии. Электричество отключили жителям улиц: 40-летия Победы, Черкасской, 1-го Мая, Российской, Весенней, Памирской, 21 партсъезда, Шпака и Подольской.

Статьи
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
15 способов улучшить работу мозга перед экзаменом
15 способов улучшить работу мозга перед экзаменом
Советы врача: как не подцепить кишечную палочку
Советы врача: как не подцепить кишечную палочку
Что такое сонное апноэ и как с этим справиться?
Что такое сонное апноэ и как с этим справиться?
Топ-5 лучших собак для охраны дома
Топ-5 лучших собак для охраны дома
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс
  2. В Тихорецке начали демонтаж моста, который планировали построить в 90-е годы
  3. Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
  4. Лыжница сборной России опровергла информацию о драке в отеле в Сочи
  5. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  6. Сочинский нацпарк закрыл для посещения часть туристических объектов
Прямой эфир
Мы в соцсетях