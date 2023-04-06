В Краснодаре начали строить электроподстанцию за 6,3 млрд рублей в станице Елизаветинской
Появление новой подстанции устранит перегрузки в сети и обеспечит резерв мощности для западной части краевого центра.
Энергообъект мощностью 125 МВА начали строить в станице Елизаветинской. Подстанцию оснастят современным оборудованием, в том числе комплектным распределительным устройством.
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей, нужно построить больше станций. Мы продолжаем планомерную работу в этом направлении», — рассказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун.
На строительство подстанции в станице Елизаветинской направят около 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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