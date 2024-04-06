В Краснодаре начали строить дорогу на улице Выездной

Масштабные строительные работы в Новознаменском жилом массиве уже стартовали.

В рамках контракта подрядная организация построит на улице Выездной около 5 км дорожного покрытия с велодорожкой и тротуаром. На новой дороге будет от двух до четырех полос.

Подрядчик также выполнит работы с сетями электро-, газо- и водоснабжения, а также с бытовой и ливневой канализацией.

Работы на улице Выездной выполнят в три этапа. Завершить их планируют к апрелю следующего года, сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара в Telegram.

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