В Краснодаре начали строить дополнительный корпус школы № 76

Школа № 76 расположена в станице Елизаветинской. Новое здание образовательного учреждения соединят со старым наземным переходом.

На стройплощадке уже демонтировали постройки и начали разрабатывать котлован. Залить фундамент и плиты планируют к декабрю. После этого подрядчик начнет работать с инженерными коммуникациями в цоколе.

«Это будет полноценное, современное образовательное учреждение с высокотехнологическим оснащением. Здесь будут учиться школьники с 5 по 8 классы», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов, побывав на стройплощадке будущей школы в Елизаветинской.

В новом корпусе школы № 76 создадут учебные кабинеты с интерактивными досками и удобной мебелью, столовую, медицинский кабинет, актовый, тренажерный и спортивный залы. Завершить строительство соцобъекта планируют к концу 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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