На северо-востоке Краснодара построят 21 школу и 45 детсадов

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании по развитию нового района в краевой столице.

Глава региона отметил, что в одном из новых микрорайонов на северо-востоке Краснодара построят медицинский кластер, а также центр для реабилитации и социального обслуживания. В другом микрорайоне появятся театры, спорткомплексы, а также зеленые зоны — скверы, парки и бульвары.

«Для комфортной жизни горожан в северо-восточной части Краснодара потребуется построить 21 школу и 45 детских садов», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что все запланированные социальные объекты в новых микрорайонах Краснодара необходимо строить одновременно с многоэтажками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае одномоментно строят более 170 соцобъектов — 40 школ, 32 детских садов, 20 поликлиник, 44 спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.