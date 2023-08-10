Кондратьев: в Краснодарском крае одномоментно строят более 170 соцобъектов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников строительной отрасли с профессиональным праздником на торжественном мероприятии, которое прошло в краснодарской филармонии.

Глава региона отметил, что в строительстве на Кубани трудятся около 250 тыс. специалистов. В этом году в регионе одномоментно возводят более 170 социальных объектов.

«С таким размахом мы не строили никогда. Одномоментно идут работы на стройплощадках 40 школ, 32 детских садов, 20 поликлиник, 44 спортивных объектов. Жители их особенно ждут», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что Краснодарский край — один из лидеров в России по объемам ввода жилья. С начала года в регионе ввели уже свыше 3,5 млн кв. метров, а в прошлом году — более 7,5 млн, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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