В Краснодаре начали строить детский сад в районе Западного Обхода

Строительство детского сада на 280 мест стартовало в феврале в краевой столице.

Детсад находится около ЖК «Самолет». Новое дошкольное учреждение будет двухэтажным и займет почти 5 тыс. кв. м. На территории идет подготовка к строительству. Уже начали копать котлован для фундамента будущего детсада. Для техники обустраивают подъездные дороги. Детский сад введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

В прошлом году в этом районе ввели в эксплуатацию несколько школ и детских садов. Этот детсад стал девятым дошкольным учреждением, строительство которых сейчас идет в районе Западного Обхода. Большинство из строящихся детсадов введут в эксплуатацию в этом году. Три десада строят по муниципальным контрактам, шесть — возводят строительные компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: Кондратьев проверил сроки строительства соцобъектов на Кубани.