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В Краснодаре начали строить детсад на улице им. Марины Цветаевой

Общество
11.10.2022 17:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-stroit-detsad-na-ulitse-im-mariny-tsvetaevoj
В Краснодаре начали строить детсад на улице им. Марины Цветаевой
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый социальный объект возводят в районе Западного обхода на участке площадью почти 1 га. Детсад строят в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».

Сейчас на стройплощадке будущего детского сада обустраивают котлован. Завершить строительные работы на объекте планируют во втором квартале 2023 года.

В двухэтажном здании детсада площадью почти 5 тыс. кв. метров разместят административные помещения, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, групповые ячейки, медицинский кабинет и прачечную. Также в учреждении предусмотрели лифт.

Детский сад на улице им. Марины Цветаевой рассчитан на 240 мест. В нем разместят 12 групп для детей в возрасте от года до семи лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре выдали разрешение на строительство на улице Лоцманской детсада на 350 мест.

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