В Краснодаре начали строить детсад на улице им. Марины Цветаевой

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый социальный объект возводят в районе Западного обхода на участке площадью почти 1 га. Детсад строят в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».

Сейчас на стройплощадке будущего детского сада обустраивают котлован. Завершить строительные работы на объекте планируют во втором квартале 2023 года.

В двухэтажном здании детсада площадью почти 5 тыс. кв. метров разместят административные помещения, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, групповые ячейки, медицинский кабинет и прачечную. Также в учреждении предусмотрели лифт.

Детский сад на улице им. Марины Цветаевой рассчитан на 240 мест. В нем разместят 12 групп для детей в возрасте от года до семи лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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