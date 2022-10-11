В Краснодаре начали строить детсад на улице им. Марины Цветаевой
Общество
11.10.2022 17:59
Новый социальный объект возводят в районе Западного обхода на участке площадью почти 1 га. Детсад строят в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».
Сейчас на стройплощадке будущего детского сада обустраивают котлован. Завершить строительные работы на объекте планируют во втором квартале 2023 года.
В двухэтажном здании детсада площадью почти 5 тыс. кв. метров разместят административные помещения, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, групповые ячейки, медицинский кабинет и прачечную. Также в учреждении предусмотрели лифт.
Детский сад на улице им. Марины Цветаевой рассчитан на 240 мест. В нем разместят 12 групп для детей в возрасте от года до семи лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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