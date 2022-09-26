В Краснодаре начали реставрацию фасада здания Общественно-информационного центра
Общество
26.09.2022 21:33
Здание, являющееся объектом историко-градостроительной среды, находится на улице Красноармейской, 53. Его построили в 1956 году.
В рамках муниципального контракта подрядчик начал капитальный ремонт фасада здания. Рабочие уберут старый слой штукатурки и нанесут новый, отремонтировав все трещины. После этого фасад здания покрасят, восстановят элементы экстерьера, приведут в порядок входную группу и балкона, установят козырек.
Завершить реставрацию фасада на Красноармейской, 53 планируют в декабре 2022 года. Сейчас в этом здании бесплатно занимают помещения социальные организации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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