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В Краснодаре начали реставрацию фасада здания Общественно-информационного центра

Общество
26.09.2022 21:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-restavratsiyu-fasada-zdaniya-obshhestvenno-informatsionnogo-tsentra
В Краснодаре начали реставрацию фасада здания Общественно-информационного центра
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Здание, являющееся объектом историко-градостроительной среды, находится на улице Красноармейской, 53. Его построили в 1956 году.

В рамках муниципального контракта подрядчик начал капитальный ремонт фасада здания. Рабочие уберут старый слой штукатурки и нанесут новый, отремонтировав все трещины. После этого фасад здания покрасят, восстановят элементы экстерьера, приведут в порядок входную группу и балкона, установят козырек.

Завершить реставрацию фасада на Красноармейской, 53 планируют в декабре 2022 года. Сейчас в этом здании бесплатно занимают помещения социальные организации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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