В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пугачева

Участок улицы Пугачева протяженностью 1,1 км между Болотникова и КИМ приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«На участке в ближайшее время начнут выполнять работы по фрезерованию существующего покрытия, то есть снимать старый асфальтобетонный слой. Затем будут укладывать новое покрытие, состоящее из нижнего и верхнего слоя», — рассказала и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Она отметила, что дорожные работы на улице Пугачева планируют завершить в следующем году. Рабочие уже приступили к подготовительным работам и установили временные знаки.

Улица Пугачева станет 10 участком из этапа дорожного нацпроекта на 2023 года, который начали ремонтировать досрочно. В рамках этого этапа в краевом центре уже выполнили работы на улицах: Офицерской, Юннатов, Пригородной, Ставропольской, Власова, Новороссийской и Фадеева. На улицах Фрунзе и Котовского ремонт продолжается, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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