Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пугачева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-remontirovat-ulitsu-pugacheva
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пугачева
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок улицы Пугачева протяженностью 1,1 км между Болотникова и КИМ приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«На участке в ближайшее время начнут выполнять работы по фрезерованию существующего покрытия, то есть снимать старый асфальтобетонный слой. Затем будут укладывать новое покрытие, состоящее из нижнего и верхнего слоя», — рассказала и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Она отметила, что дорожные работы на улице Пугачева планируют завершить в следующем году. Рабочие уже приступили к подготовительным работам и установили временные знаки.

Улица Пугачева станет 10 участком из этапа дорожного нацпроекта на 2023 года, который начали ремонтировать досрочно. В рамках этого этапа в краевом центре уже выполнили работы на улицах: Офицерской, Юннатов, Пригородной, Ставропольской, Власова, Новороссийской и Фадеева. На улицах Фрунзе и Котовского ремонт продолжается, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали реконструкцию улицы Александровской. Работы планируют завершить к концу месяца.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На Краснодарском ипподроме начали капремонт скаковой дорожки
  2. Программы бесплатного переобучения граждан в России продлили до 2024 года
  3. Сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре
  4. Подросток ранил обидчика ножом в ресторане быстрого питания в Сочи
  5. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях