В Краснодаре начали ремонтировать улицу Атарбекова

Ремонтные работы выполняют на участке улицы между Герцена и Каляева в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реконструкции на улице Каляева заменят дорожное покрытие и бордюры, нанесут разметку, отремонтируют съезды и установят знаки. Сейчас на этом участке поставили временные дорожные знаки для безопасности движения.

Всего в текущем году в краевой столице по нацпроекту отремонтируют 44 участка улиц общей протяженностью 58 км. Сейчас работы одномоментно ведут на 16 участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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