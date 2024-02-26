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В Краснодаре начали ремонтировать улицу Атарбекова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-remontirovat-ulitsu-atarbekova
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Атарбекова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ремонтные работы выполняют на участке улицы между Герцена и Каляева в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реконструкции на улице Каляева заменят дорожное покрытие и бордюры, нанесут разметку, отремонтируют съезды и установят знаки. Сейчас на этом участке поставили временные дорожные знаки для безопасности движения.

Всего в текущем году в краевой столице по нацпроекту отремонтируют 44 участка улиц общей протяженностью 58 км. Сейчас работы одномоментно ведут на 16 участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту модернизируют 74 светофора. Модернизацию светофоров в краевой столице ведут параллельно с ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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