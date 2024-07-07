В Краснодаре начали ремонт проспекта Константина Образцова

На первом этапе реконструкции обновят участок улицы от Памяти Чернобыльцев до Эльбрусской.

Специалисты уже приступили к подготовительным работам и установили временные знаки. В связи с ремонтом в зоне работ полностью ограничат движение транспорта — с 8 июля проезд будет закрыт вплоть до центрального входа в строящуюся школу.

Реконструкция пройдет в четыре этапа на участках:

по проспекту Константина Образцова от дома № 22 до Памяти Чернобыльцев;

по улице Памяти Чернобыльцев до Симиренко;

от улицы Памяти Чернобыльцев до Эльбрусской;

по улице Эльбрусской до Симиренко.

На проспекте сделают широкую проезжу часть, велодорожку и тротуар, а также переустроят инженерные сети и построят почти 1 км ливневой канализации. Завершить реконструкцию четырех участков протяженностью более 1,4 км планируют в 2025 году, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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