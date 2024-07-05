К реконструкции дороги на проспекте Дзержинского приступили в Новороссийске

Ремонтные работы стартовали на участке проспекта Дзержинского ― от улицы Южной и до улицы Мурата Ахеджака.

Рабочие обустроят пересечение кольцевого типа и выезд на улицу Котанова. Для безопасности жителей участок, на котором ведется ремонт, уже огородили.

Также в городе-герое продолжают реконструкцию дороги на пресечении улиц Горького, Видова и Анапского шоссе. Уже появились промежуточные результаты. Сейчас рабочие продолжают устройство земельного полотна, траншеи под кабель связи на улице Видова. Ведется и разработка грунта в котловане под колодцы сетей связи, демонтаж троллейбусных опор.

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