В Краснодаре часть ремонтных работ на трассе М-4 «Дон» перенесли на ночное время

На Восточном обходе Краснодаре начался ремонт дороги. Речь идет о развязках на 1336-м и 1339-м км трассы М-4 «Дон». Там временно перекрыли по одной полосе движения и расставили знаки об ограничении скорости.

«Сейчас дорожная фреза снимает первый слой асфальта — на этом участке уберут всего 5 см. Следом ведутся работы по подготовке к укладке нового покрытия. Техника собирает асфальтную крошку», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Кристина Макуха.

Покрытие начали снимать на съезде со стороны водохранилища под дорожным мостом. В планах отремонтировать две развязки: пересечение автодороги Краснодар — Кропоткин с федеральной трассой и выезд на улицу Уральскую с М-4 «Дон».

Основная транспортная магистраль будет открыта, частично в ночное время будут перекрывать только съезды.

«По очереди каждый день с 21:00 до 6:00 мы будем закрывать определенные участки именно этой развязки. И поочередно будем то фрезеровать, то укладывать. Постараемся сделать все побыстрей», — говорит дорожный рабочий Иван.

По словам замдиректора краснодарского филиала компании «Автодор» Андрея Наумова, ремонт дороги начали летом, так как машин в это время на трассе меньше.

«Решение о проведении ремонтных работ по транспортным развязкам — въезд и выезд в город Краснодар — было принято на основании анализа интенсивности движения в городе, где трафик значительно уменьшился, так как начались каникулы и основная пора отпусков», — объясняет он.

Завершить работы по двум развязкам планируют 31 августа. Пока идет ремонт, водителей просят заранее планировать поездки, особенно в ночное время, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.