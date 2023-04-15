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В Краснодаре начали реконструкцию трамвайной развязки на пересечении улиц Московской и Красных зорь

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-rekonstruktsiyu-tramvajnoj-razvyazki-na-peresechenii-ulits-moskovskoj-i-krasnyh-zor
В Краснодаре начали реконструкцию трамвайной развязки на пересечении улиц Московской и Красных зорь
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проект реализуют в рамках заключенного в сентябре 2022 года концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части Краснодара с «Синара — ГТР Краснодар».

На трамвайной развязке на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней заменят 1,2 км рельсошпальной решетки и построят еще 200 м новых трамвайных путей.

По словам первого вице-губернатора Игоря Галася, трамвайный узел после реконструкции войдет в единый транспортный каркас с будущими линиями на западе и востоке столицы Кубани. «В рамках заключенного концессионного соглашения Краснодар также получит 100 современных низкопольных трамваев. Проект реализуется в рамках федеральной Программы комплексного развития городского электрического транспорта», — отметил первый заместитель главы региона.

На развязке установят четыре остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан, и современные павильоны. Всего компания «Синара – ГТР Краснодар» до 2026 года проложит 35,6 км новых путей.

В кубанской столице каждый год трамваи перевозят более 70 млн человек — это 50% пассажиропотока. В прошлом году впервые за 20 лет построили 5 км новой ветки по улице Московской. С 2019 года на закупку 103 вагонов Кубань направила 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Трамвай Краснодара — новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки.

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