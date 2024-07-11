В Краснодаре начали рассылать уведомления о приостановке подачи газа абонентам

Уведомления получат более 50 тыс. человек, проводивших то оборудования более одного года назад и не имеющих договоров.

«Потребители газа обязаны проводить ТО газового оборудования не реже одного раза в год. В противном случае подача газа будет приостановлена», ― рассказала начальник отдела юридического сопровождения «Краснодаргоргаз» Яна Масловская.

Получившим уведомление абонентам, нужно оформить заявку на техобслуживание и заключить договор. Срок на это ― 20 дней с момента уведомления. За отсутствие договора грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

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