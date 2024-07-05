Новый участок газопровода запустили в Кавказском районе

Завести газ в станице Темижбекской удалось в 130 домовладениях.

Теперь газом смогут пользоваться жители улиц Комсомольской, Калинина, Расшеватской, Почтовой.

«По программе топливно-энергетического комплекса в 2023 году был построен газопровод высокого и низкого давления общей протяженностью почти 11 км. На эти цели администрацией края было выделено порядка 25 млн рублей. Они были благополучно освоены», ― подчеркнул и. о. главы Кавказского района Юрий Ханин.

Станичники поблагодарили местные власти за помощь и поддержку. Работы по благоустройству и догазификации станицы продолжат.

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