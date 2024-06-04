Кондратьев: 14,5 км сетей газораспределения построили в Тбилисском районе

Благодаря этому можно провести газ в 250 домов в хуторе Веревкин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что строительство газопроводов за счет бюджета края позволяет жителя бесплатно подключить дома к газу по программе догазификации. В Тбилисском районе уже завершили строительство газопровода протяженность 14,5 км.

«Это даст возможность подключить к газу в хуторе Веревкин 250 домов, в которых живут более 600 человек. Сейчас хуторяне уже подают заявки на участие в программе. Всего в 2024 году мы одновременно строим сразу 150 км сетей в 18 населенных пунктах региона», — добавил губернатор.

По словам главы края, в начале года процент газификации по региону был в среднем 86%, сейчас он составляет уже порядка 88%. Газопроводы на Кубани строят в рамках краевой государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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