На Кубани бесплатно провели газ к 3,7 тыс. домам участников СВО и их семей

Эту работу проводят в рамках программы социальной догазификации. Также предоставляется скидка в 50% на строительство газовых сетей и субсидия на подключение.

Семья Пятаковых живет в своем доме уже более 10 лет. Все это время отопление у них было только электрическое, а чтобы приготовить еду, приходилось покупать газовые баллоны.

Теперь весь дом с электричества перейдет на газ. Это не только удобно, но и выгодно: стоимость газового отопления ниже в 3–4 раза. При этом голубое топливо считается более эффективным, чем электричество — коэффициент теплопроводности у газа выше.

Муж Софии Пятаковой защищает интересы государства в зоне специальной военной операции. Его мобилизовали два года назад. Сейчас женщина ведет хозяйство одна. Собрать документы для газификации и выбрать котел ей помогали родственники, а государство оплатило половину затрат на строительство сетей во дворе.

«Это благодаря моему брату, нашей администрации. Они меня поддержали и помогли. Подала заявление в «Краснодаргоргазе», и все у меня пошло. Я не ожидала, что у меня так легко и быстро все получится», — делится жена участника СВО София Пятакова.

Также Пятаковы получили субсидию, которая компенсировала часть затрат на установку и подключение оборудования. Максимальная сумма такой выплаты — 104,5 тыс. рублей. Ее предоставляют в отделении соцзащиты.

Дома участников СВО газифицируют в первоочередном порядке.

«По федеральной программе догазификации мы подводим бесплатно газ к земельным участкам. На сегодняшний день мы уже газифицировали 66 домовладений участников специальной военной операции, еще 98 домовладений находятся в работе», — говорит генеральный директор «Краснодаргоргаз» Вадим Смолин.