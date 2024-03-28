В Краснодаре начали переносить скульптуру «Аврора»

Речь идет о ставшей одним из символов города скульптуре «Авроры», установленной перед одноименным кинотеатром.

По словам корреспондента «Кубань 24» Виктории Саввиной, работы по реставрации памятника стартовали 27 марта около 23:00.

«Скульптуру огородили металлическими лесами и затянули специальными ремнями. Сейчас работы находятся на подготовительной стадии, вокруг крана укладывают опорные плиты», — рассказала Виктория Саввина.

Скульптуру при помощи тяжелой техники перенесли приблизительно на 100 м вперед по улице Красной — на подготовленную площадку перед фонтаном. После реставрационных работ скульптуру «Авроры» вернут обратно на постамент.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на время работ по восстановлению «Авроры» ее перенесут в цех, который оборудовали недалеко от постамента. В ходе реставрации усилят каркас памятника, проведут отделочные работы и отреставрируют оболочку скульптуры, усилят конструкции постамента и стилобата, восстановят гидроизоляцию фундамента.