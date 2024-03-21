Скульптуру «Аврора» в Краснодаре вернут на прежнее место после реставрации

На время работ по восстановлению «Авроры» ее перенесут в цех, который оборудовали в 50 метрах от постамента.

Перемещение объекта культурного наследия проведут с помощью подъемной спецтехники. В ходе реставрации усилят каркас памятника, проведут отделочные работы и отреставрируют оболочку скульптуры.

Кроме того, специалисты усилят конструкции постамента и стилобата, восстановят гидроизоляцию фундамента.

Скульптура «Аврора» находится на улице Красной рядом с одноименным кинотеатром. Ее установили в кубанской столице в 1967 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стало известно куда перенесут 16-метровую статую с «Авроры» в Краснодаре.