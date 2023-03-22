В Краснодаре начали готовить к запуску главный городской фонтан перед драмтеатром
Общество
22.03.2023 10:40
Утром 22 марта специалисты приступили к проверке системы подачи и фильтрации воды. Если возникнут неполадки при работе оборудования, оно будет заменено.
Точная дата запуска фонтана пока не называется. При этом до старта сезона проведут профилактику на всех фонтанах города. Работы планируют завершить к началу мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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