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В городском парке Туапсе восстановят закрытый три года назад фонтан

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorodskom-parke-tuapse-vosstanovyat-zakrytyj-tri-goda-nazad-fontan
В городском парке Туапсе восстановят закрытый три года назад фонтан
Фото пресс-службы администрации Туапсе

Фонтан в горпарке закрыли в 2019 году из-за поломки системы. Его решили восстановить в честь 110-летия парка.

Средства на ремонт в размере 3,3 млн рублей выделили из Фонда социально-экономической поддержки регионов.

Чтобы определить весь перечень повреждений, специалисты проведут детальное обследование и опрессовку системы сооружения.

Кроме того, в городском парке к новому курортному сезону вновь установят стилизованный под клумбу рояль, который в прошлом году сломали посетители. Сейчас его реставрируют специалисты, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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