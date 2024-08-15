В Краснодаре начали благоустраивать бульвар им. Кирилла Россинского

Объект победил на региональном конкурсе проектов местных инициатив. Краснодар в этом году впервые принял участие в нем.

На бульваре им. Кирилла Россинского в поселке Краснодарском работы уже стартовали. Там установят новую детскую площадку, карусели и качели, урны и скамейки, а также обустроят пешеходные дорожки. Сейчас рабочие готовят под них основание. Также на территории появится современная спортивная площадка.

«Спорткомплекс будет многофункциональным — с тренажерами и элементами для подготовки к сдаче нормативов ГТО», — сказал глава городского департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Всего победителям краевого конкурса стали пять краснодарских проектов. Помимо бульвара им. Кирилла Россинского, к ним относятся: «Семейный бульвар» в Восточно-Кругликовском микрорайоне, сквер им. Героя России Сергея Палагина на улице Московской, а также общественные территории на улицах Зиповской, 4/4 и Тюляева, 33. На их благоустройство направили порядка 58 млн рублей.

Завершить работы на всех пяти объектах планируют к концу текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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