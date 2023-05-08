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В Краснодаре на женщину отбросило припаркованный прицеп, который протаранила иномарка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-zhenshhinu-otbrosilo-priparkovannyj-pritsep-kotoryj-protaranila-inomarka
В Краснодаре на женщину отбросило припаркованный прицеп, который протаранила иномарка
Фото Андрея Нейжмака, "Кубань 24"

Авария произошла 8 мая около 4:30 во дворе одного из домов на улице им. Героя Яцкова.

По словам очевидцев, водитель иномарки врезался в стоящий прицеп. От удара прицеп сбил женщину, проходившую рядом.

«Водитель убежал с места ДТП. Девушке помог встать прохожий. На место вызвали скорую помощь и полицию», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» очевидец.

По факту аварии сотрудники полиции начали проверку, устанавливается личность водителя.

«По предварительным данным, правонарушителем является водитель Chevrolet Lacetti. Он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным прицепом. Прицеп отбросило на женщину 1984 года рождения. После этого водитель скрылся с места ДТП. Женщина получила ушибы мягких тканей бедра, ей оказали медпомощь», — рассказала врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.

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