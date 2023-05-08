Три человека погибли в аварии под Ейском

Смертельное ДТП произошло в ночь на 8 мая на дороге Ейск — Ясенская.

На ночной дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки — Kia Spectra и Hyundai Accent. По предварительным данным, погибли три человека: 31-летняя женщина, управлявшая Kia, водитель и пассажир Hyundai. Их личности устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На кадрах очевидцев аварии видно, что после столкновения одна из машин загорелась.

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