В Краснодаре на Западном Обходе откроется новая ярмарка выходного дня

Новая торговая площадка появится 8 апреля по улице Западный Обход, возле дома № 34.

Кроме того, с 8 числа расположение ярмарки по улице Восточно-Кругликовской передвинется к дому № 26. Ранее она работала у дома № 38.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания Краснодара Ольга Ольшанская рассказала, что всего в городе действует 12 ярмарок выходного дня. Там жители и гости краевого центра могут купить свежую продукцию от местных производителей.

Ярмарки расположены на улицах Архитектора Ишунина (возле дома № 7/1), Буденного (между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Бершанской (около дома № 216/1), Яцкова (возле дома № 11), Дзержинского (возле дома № 213), Каляева (около дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1) и на Одесской (около дома № 48).

Кроме того, каждую субботу по проспекту Чекистов возле дома № 9 работает универсальная ярмарка на 130 торговых мест МУП «Агромир».

При этом организаторы ярмарок регулярно следят за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также мониторят соблюдение правил торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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