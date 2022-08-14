В Краснодаре на Западном Обходе нашли 35 незаконных ограждений, мешающих проезду транспорта

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

О незаконной установке шлагбаумов и других ограждающих устройств стало известно во время рейда в районе Западного Обхода при участии сотрудников МЧС.

«На муниципальной земле, нарушая требования законодательства, установлены шлагбаумы, бетонные строительные элементы, автоматизированные ворота и другие конструкции», — заявил начальник управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин.

По его словам, эти ограждения заграждают проезд пожарным машины и автомобилям скорой помощи, поэтому могут стать причиной несчастных случаев.

Сотрудники мэрии потребовали демонтировать незаконно установленные конструкции. Виновников их появления привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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