В Краснодаре на Западном Обходе нашли 35 незаконных ограждений, мешающих проезду транспорта
Общество
14.08.2022 15:10
О незаконной установке шлагбаумов и других ограждающих устройств стало известно во время рейда в районе Западного Обхода при участии сотрудников МЧС.
«На муниципальной земле, нарушая требования законодательства, установлены шлагбаумы, бетонные строительные элементы, автоматизированные ворота и другие конструкции», — заявил начальник управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин.
По его словам, эти ограждения заграждают проезд пожарным машины и автомобилям скорой помощи, поэтому могут стать причиной несчастных случаев.
Сотрудники мэрии потребовали демонтировать незаконно установленные конструкции. Виновников их появления привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в мэрии Краснодара рассказали, как жителям НСТ «Виктория» объезжать установленный шлагбаум.
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