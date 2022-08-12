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В мэрии Краснодара рассказали, как жителям НСТ «Виктория» объезжать установленный шлагбаум

Общество
12.08.2022 16:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-rasskazali-kak-zhitelyam-nst-viktoriya-obezzhat-ustanovlennyj-shlagbaum
В мэрии Краснодара рассказали, как жителям НСТ «Виктория» объезжать установленный шлагбаум
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Основная дорога к садовому товариществу «Виктория», расположенному в станице Елизаветинской, принадлежит Федеральному научному центру биологической защиты растений.

В связи с антитеррористическими мероприятиями руководство Центра решило перекрыть эту дорогу с 12 августа. Жителей НСТ «Виктория» об этом предупредили заранее — примерно за 6 месяцев.

Утром 12 августа жители садового товарищества заметили, что сотрудники ФНЦ перекрыли основную дорогу к «Виктории» при помощи шлагбаума. Они сообщили в соцсетях, что теперь не могут подъехать к своим домам.

«Собственник вправе ограничивать въезд посторонних лиц на свою землю. На территории Центра располагаются объекты, являющиеся радиационными источниками. Центр обязан исполнять требования действующего антитеррористического законодательства, в том числе, требования нормативных документов Министерства науки и высшего образования РФ. Поэтому действует ограничение на въезд третьих лиц на свою территорию», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

В мэрии краевой столицы подчеркнули, что жители НСТ «Виктория» для подъезда к своим домам могут использовать альтернативную дорогу через улицу Биологическую. Часть этой улицы также принадлежит ФНЦ биологической защиты растений. Представители Центра хотят узаконить проезд по этой территории и для этого направили ходатайство в Министерство науки РФ.

При этом для подачи соответствующего ходатайство нужно заявление с подписями жителей НСТ «Виктория», однако они его пока не предоставили.

Читайте также: жители НСТ под Краснодаром обеспокоены решением НИИ установить шлагбаум на въезде.

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