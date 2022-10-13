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В Краснодаре на закрытии скакового сезона-2022 разыграют более 25 млн рублей

Спорт
13.10.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-zakrytii-skakovogo-sezona-2022-razygrayut-bolee-25-mln-rublej
В Краснодаре на закрытии скакового сезона-2022 разыграют более 25 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Закрытие сезона-2022 на Краснодарском ипподроме пройдет 15-16 августа. В рамках Осеннего кубка коннозаводчиков РФ разыграют более 25 млн рублей.

На ипподром со всей России съедутся руководители и владельцы конных заводов и сельхозпредприятий, частные коневладельцы.

В рамках скачек на протяжении двух дней на ипподроме пройдут концертная программа, рубка лозы, джигитовка и конкурс шляпок. Будут работать детская площадка с аниматорами, ресторан и конный прокат. Заезды и развлекательная программа начнутся в 10:00, сообщает пресс-служба Краснодарского ипподрома.

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