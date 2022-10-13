В Краснодаре на закрытии скакового сезона-2022 разыграют более 25 млн рублей
Спорт
13.10.2022 14:14
Закрытие сезона-2022 на Краснодарском ипподроме пройдет 15-16 августа. В рамках Осеннего кубка коннозаводчиков РФ разыграют более 25 млн рублей.
На ипподром со всей России съедутся руководители и владельцы конных заводов и сельхозпредприятий, частные коневладельцы.
В рамках скачек на протяжении двух дней на ипподроме пройдут концертная программа, рубка лозы, джигитовка и конкурс шляпок. Будут работать детская площадка с аниматорами, ресторан и конный прокат. Заезды и развлекательная программа начнутся в 10:00, сообщает пресс-служба Краснодарского ипподрома.
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