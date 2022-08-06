Кондратьев наградил победителей скачек на Кубок губернатора

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил скачки на Кубок губернатора, которые состоялись 6 августа на Краснодарском ипподроме.

Вениамин Кондратьев отметил, что для казачьей Кубани скачки не просто яркое зрелище, а связывающие поколения культура и традиции.

«Еще 5 лет назад в крае говорили о возрождении отрасли, а сегодня — о ее развитии. В регионе действуют два ипподрома, выращиванием племенных лошадей занимаются 11 крупных коневодческих хозяйств. Благодаря преданным своему делу и родной земле людям Кубань продолжает славные традиции коневодства», — сказал глава региона.

Основной заезд на Кубок губернатора выиграл жокей Юрий Кулинич и жеребец по кличке Дронго. На втором месте — Руслан Круглыхин и гнедая Кендалл Барс. Третье место занял Мырзабек Каппушев и жеребец Азарт Барс.

Также прошли забеги на дистанции от 1 тыс. м до 2,4 тыс. м. В них участвовали лучшие лошади английской, ахалтекинской и арабской пород. Состоялись заезды на приз ЗСК и атамана Кубанского Казачьего Войска.

Во время скачек провели и традиционный конкурс дамских и детских шляпок. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по конному спорту продемонстрировали мастерство в конкуре. Выступили творческие коллективы и почетный караул Кубанского казачьего войска, детей катали на лошадях на специальной площадке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на скачках на Кубок губернатора 6 августа разыграют 3 млн рублей.