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В Краснодаре на скачках на Кубок губернатора 6 августа разыграют 3 млн рублей

Спорт
04.08.2022 07:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-skachkah-na-kubok-gubernatora-6-avgusta-razygrayut-3-mln-rublej
В Краснодаре на скачках на Кубок губернатора 6 августа разыграют 3 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Главное событие скакового сезона стартует на Краснодарском ипподроме 6 августа в 11:00.

На дистанции от 1 тыс. м до 2 тыс. 400 м. выйдут лучшие лошади России, чистокровные скакуны английской, ахалтекинской и арабской пород.

Кроме главного приза — Кубка губернатора Краснодарского края, в этот день разыграют ряд других наград. В их числе Приз Атамана Кубанского казачьего войска и Приз ЗСК.

Для гостей подготовили развлекательную программу. Планируются выступления творческих коллективов края и почетного караула Кубанского Казачьего Войска. В рамках праздника пройдет традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок. Впервые на Краснодарском ипподроме выберут самую стильную пару дня. Победители получат ценные подарки от спонсоров и партнеров.

Для детей будет работать площадка с аквагримом, катанием на лошадях, выступлением клоунов, аниматоров и мимов, сообщили в пресс-службе Краснодарского ипподрома.

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