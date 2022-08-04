В Краснодаре на скачках на Кубок губернатора 6 августа разыграют 3 млн рублей
Главное событие скакового сезона стартует на Краснодарском ипподроме 6 августа в 11:00.
На дистанции от 1 тыс. м до 2 тыс. 400 м. выйдут лучшие лошади России, чистокровные скакуны английской, ахалтекинской и арабской пород.
Кроме главного приза — Кубка губернатора Краснодарского края, в этот день разыграют ряд других наград. В их числе Приз Атамана Кубанского казачьего войска и Приз ЗСК.
Для гостей подготовили развлекательную программу. Планируются выступления творческих коллективов края и почетного караула Кубанского Казачьего Войска. В рамках праздника пройдет традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок. Впервые на Краснодарском ипподроме выберут самую стильную пару дня. Победители получат ценные подарки от спонсоров и партнеров.
Для детей будет работать площадка с аквагримом, катанием на лошадях, выступлением клоунов, аниматоров и мимов, сообщили в пресс-службе Краснодарского ипподрома.
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