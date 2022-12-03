В Краснодаре на ярмарки выходного дня фермеры привезли более 90 тонн продуктов

В краевой столице 3 декабря работают все торговые площадки выходного дня.

Кубанские фермеры привезли на ярмарки более 90 т своей продукции: молоко, мясо, рыбу, овощи, мед, мучные и кондитерские изделия. Всего в ярмарках выходного дня принимают участие около 700 сельхозпроизводителей. Это фермеры из Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов.

Ярмарки работают на улицах Архитектора Ишунина, Буденного, Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской и на улице Восточно-Кругликовской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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