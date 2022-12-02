Диетолог рассказал, как быстро похудеть на 10 кг перед Новым годом
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, что не обязательно голодать или изнурять себя физическими упражнениями, чтобы сбросить лишний вес к праздникам.
По словам специалиста быстро похудеть всего за пару недель позволит кетогенная диета. Она заключается в том, что количество потребляемых жиров надо увеличить до максимума, а количество углеводов — до минимума. Необходимо исключить из питания сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого следует есть мясо с жирными соусами вроде майонеза.
Отказ от углеводов и включение в рацион жирных продуктов позволит за очень короткий срок сбросить лишние 5-10 кг даже без физических нагрузок. Однако такая диета подходит не всем.
«Эта диета рассчитана на 5-10 кг. Долго на такой диете находиться нельзя, потому что она опасна. Кетогенная диета токсична для органов, поэтому, прежде чем ее применять, необходимо проконсультироваться с врачом», — цитирует диетолога Радио Sputnik.
Читайте также: обмануть голод — диетолог рассказала, как избежать переедания.
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной