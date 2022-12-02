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Диетолог рассказал, как быстро похудеть на 10 кг перед Новым годом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazal-kak-bystro-pohudet-na-10-kg-pered-novym-godom
Диетолог рассказал, как быстро похудеть на 10 кг перед Новым годом
Фото pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, что не обязательно голодать или изнурять себя физическими упражнениями, чтобы сбросить лишний вес к праздникам.

По словам специалиста быстро похудеть всего за пару недель позволит кетогенная диета. Она заключается в том, что количество потребляемых жиров надо увеличить до максимума, а количество углеводов — до минимума. Необходимо исключить из питания сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого следует есть мясо с жирными соусами вроде майонеза.

Отказ от углеводов и включение в рацион жирных продуктов позволит за очень короткий срок сбросить лишние 5-10 кг даже без физических нагрузок. Однако такая диета подходит не всем.

«Эта диета рассчитана на 5-10 кг. Долго на такой диете находиться нельзя, потому что она опасна. Кетогенная диета токсична для органов, поэтому, прежде чем ее применять, необходимо проконсультироваться с врачом», — цитирует диетолога Радио Sputnik.

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