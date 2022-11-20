Обмануть голод: диетолог рассказала, как избежать переедания

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Часто причиной набора веса становится переедание. О том, как его избежать, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что человек переедает потому, что мозг не сразу получает сигнал о насыщении. С начала еды до повышения уровня глюкозы в крови, который и сигнализирует мозгу о насыщении, проходит 20 минут.

«После этого начнет вырабатываться «гормон насыщения» лептин, который скажет мозгу, что клетки сыты. За это время человек может съесть все, что угодно, особенно если он голоден. Чтобы этого не происходило, голод нужно обманывать», — сказала Соломатина.

Обмануть голод поможет объемная, но низкокалорийная пища.

«В этом плане отлично подойдут овощи. Они создадут ощущение объема в желудке, но не принесут большого количества калорий. Когда желудок будет наполнен, то в организме перестанет вырабатываться грелин, то есть «гормон голода». Овощи перед основным приемом пищи дадут возможность потом не съесть большую порцию чего-то калорийного», — цитирует диетолога радио Sputnik.

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