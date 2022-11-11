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Диетолог назвала полезные свойства сгущенки

Общество
11.11.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-nazvala-poleznye-svojstva-sgushhenki
Диетолог назвала полезные свойства сгущенки
Фото produkt-pitaniya.info

Сгущенное молоко может принести здоровью не только вред, но и пользу, так как содержит в себе полезные вещества, уверена врач-диетолог Александра Разаренова.

По ее словам, для приготовления сгущенки натуральное молоко подвергают длительной термической обработке. Из него выпаривают лишнюю влагу и увеличивают концентрацию полезных веществ. Прежде всего, речь идет о кальции, обеспечивающем ногти, кости, зубы и волосы крепостью. Он также играет важную роль в работе сердца, передаче нервных импульсов, процессах свертывания крови и регуляции давления.

«Присутствие жиров и витаминов А, Е и D, которыми также богата сгущенка, создает оптимальные условия для его хорошего усвоения. Фосфор и жирные кислоты благотворно влияют на работу мозга», — рассказала Разаренова.

Врач добавила, что в сгущенке также содержится калий, магний и аминокислоты. Она посоветовала употреблять этот продукт в первой половине дня через 30 минут после основного приема пищи, не более 30 граммов в день. Активное употребление сгущенного молока в пищу может вызвать набор лишнего веса, развитию сахарного диабета и нарушению обменных процессов в организме, сообщает радио Sputnik.

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