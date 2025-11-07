В Краснодаре на выходные перекроют перекресток в Пашковке из-за ремонта сетей

Сети теплоснабжения отремонтируют на перекрестке улиц Кутовой и Кирова в Пашковском жилом массиве.

Ремонтные работы стартуют 8 ноября с 8:00. Их планируют завершить 10 ноября к 6:00. В связи с этим движение транспорта на участке перекроют во всех направлениях.

«Рекомендуем автомобилистам объезжать перекрытый участок по улицам Бершанской, Фадеева и Почтовой», — сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

На время ремонта водителей просят быть особо внимательными на этом участке и соблюдать ПДД.

Читайте также: движение в центре Краснодара ограничили на 1,5 месяца из-за ремонта водопровода. С 7 ноября на участке улицы Гимназической и двух перекрестках ввели временные ограничения.

Подпишись, здесь всегда интересно.