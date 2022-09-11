В Краснодаре на выборах проголосовал кандидат в депутаты ЗСК Антон Аверьянов
Сразу три участковые комиссии работают в школе № 76 станицы Елизаветинской. Они разместились в холле учебного заведения.
На одном из этих участков свой голос отдал кандидат в депутаты Законодательного собрания края Антон Аверьянов. Он пришел вместе с супругой и дочкой.
«Так или иначе мы выбираем будущее, по которому будем дальше жить, а наша Кубань — развиваться. И, соответственно, люди должны выбирать это будущее. Организация избирательного процесса на высоком уровне. И УИК, и ТИК организованы максимально качественно — так, чтобы людям было комфортно проголосовать», — сказал Антон Аверьянов.
Сельские округа краевой столицы традиционно показывают высокую явку. В выходные дни на участках в Елизаветинской достаточно много желающих проголосовать.
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