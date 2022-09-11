В Краснодаре на выборах проголосовал депутат ЗСК Денис Хмелевской

Видео канала «Кубань 24»

Денис Хмелевской проголосовал в избирательном участке, открытом в лицее № 48. Он отметил, что старается не пропускать ни одно голосование. На эти выборы парламентарий пришел вместе с семьей.

«Мы традиционно голосуем с семьей. Здесь присутствует моя супруга, в станице голосуют мои родственники. Каждый год я обязательно участвую в выборах всех видов и также призываю каждого это делать, потому что только от нас зависит наше будущее и будущее наших детей», — сказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской.

Своим избирательным правом воспользовался и министр финансов Краснодарского края Александр Кнышев. Он 11 сентября посетил участок по месту прописки в Краснодаре и опустил бюллетень в урну.

Традиционно последний день выборов является самым активным по явке. Голосование на Кубани продлится до 20:00. После участки закроются для подсчета голосов.

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