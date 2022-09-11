В Краснодаре на выборах проголосовал депутат ЗСК Денис Хмелевской
Денис Хмелевской проголосовал в избирательном участке, открытом в лицее № 48. Он отметил, что старается не пропускать ни одно голосование. На эти выборы парламентарий пришел вместе с семьей.
«Мы традиционно голосуем с семьей. Здесь присутствует моя супруга, в станице голосуют мои родственники. Каждый год я обязательно участвую в выборах всех видов и также призываю каждого это делать, потому что только от нас зависит наше будущее и будущее наших детей», — сказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской.
Своим избирательным правом воспользовался и министр финансов Краснодарского края Александр Кнышев. Он 11 сентября посетил участок по месту прописки в Краснодаре и опустил бюллетень в урну.
Традиционно последний день выборов является самым активным по явке. Голосование на Кубани продлится до 20:00. После участки закроются для подсчета голосов.
Читайте также: в Краснодарском крае участки посетили уже 41,8% избирателей.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?