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В Краснодаре на Всесвятском кладбище 29 октября проведут субботник

Общество
25.10.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-vsesvyatskom-kladbishhe-29-oktyabrya-provedut-subbotnik
В Краснодаре на Всесвятском кладбище 29 октября проведут субботник
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Акция пройдет 29 октября с 9:00 до 12:00. Активисты приведут в порядок ветеранские и воинские захоронения, памятники и обелиски.

После субботника для участников проведут экскурсию «Герои былых времен». Там расскажут о представителях разных военных периодов, похороненных на Всесвятском кладбище.

«Сохранение памяти о наших героях, поддержание мемориалов в чистоте и порядке сегодня как никогда важно. Территория памятников должна всегда содержаться в порядке, ведь тем самым мы сохраняем и защищаем объекты, обладающие культурной ценностью. Надо показывать подрастающему поколению важность сохранения исторической памяти, проявления уважения и почитания наших Героев, великих людей Кубани. Нельзя позволять это обесценить», — сказала руководитель туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(861) 218-97-77.

В субботнике-экскурсии 22 октября приняли участие более 80 человек. Они очистили основную часть территории, убрали заросли, упавшие ветки и листву, а также привели в порядок захоронения. Более того, волонтеры в ходе уборки нашли надгробные плиты Бориса Лукича и Исаака Шварца, которые считались утерянными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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