В Краснодаре на время остановилось движение трамваев по улице Ставропольской
Общество
16.09.2022 15:24
Трамваи на Ставропольской остановились 16 сентября около 15:00. Вагоны стоят только в сторону улицы Вишняковой. В сторону улицы Стасова трамваи едут в обычном режиме.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 15:15, на улице Ставропольской между Шевченко и Айвазовского стоят трамваи № 4, 5, 7, 8, 20, 22.
По какой причине трамваи остановились не известно. Официальной информации от КТТУ пока не поступало.
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