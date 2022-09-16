В Краснодаре на время остановилось движение трамваев по улице Ставропольской

В Краснодаре на время остановилось движение трамваев по улице Ставропольской

Трамваи на Ставропольской остановились 16 сентября около 15:00. Вагоны стоят только в сторону улицы Вишняковой. В сторону улицы Стасова трамваи едут в обычном режиме.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 15:15, на улице Ставропольской между Шевченко и Айвазовского стоят трамваи № 4, 5, 7, 8, 20, 22.

По какой причине трамваи остановились не известно. Официальной информации от КТТУ пока не поступало.

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