В Краснодаре на внеклассные мероприятия родители выделяют в среднем 1 тыс. 900 рублей

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По мнению родителей, расходы на посещение классом театра, музея или выставки не должны превышать 2 тыс. рублей.

Исследование проводилось с 16 августа — 7 сентября. По данным опроса, большинство родителей спокойно отпускают детей на внеклассные мероприятия в пределах города. Это подтвердили два из трех родителей младшеклассников, семь из десяти родителей учеников среднего звена и шесть из десяти пап и мам старшеклассников.

К внеклассным походам для младших классов лояльны родители с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц. У средних и старших классов — те, кто зарабатывает больше. Чаще всего дети отказываются от экскурсий, походов в театр или спортивных мероприятий из-за отсутствия интереса, наличия кружков и высокой нагрузки.

Родители считают, что на совместный школьный поход нужно тратить 1 тыс. 900 рублей. В среднем отцы выделяют ребенку 1 тыс. 650 рублей, а матери — 2 тыс. рублей. Россияне, зарабатывающие от 50 до 80 тыс. рублей в месяц, выделяют 1 тыс. 900 рублей. Родители с доходом от 80 тыс. рублей в месяц в среднем дают детям по 1 тыс. 600 рублей, сообщает сервис SuperJob.

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