В Краснодаре на улице Юннатов уложили новый асфальт
Экономика
13.11.2022 10:28
Дорожники в рамках нацпроекта отремонтировали участок улицы Юннатов от улицы Серова до улицы 40-летия Победы.
Здесь сняли старый асфальт и положили новый, а также нанесли новую разметку, установили знаки и обустроили тротуары на некоторых участках. Дорожное полотно заменили на участке длиной 630 м. Сейчас работы на улице Юннатов находятся в завершающей стадии.
В этом году в Краснодаре уже отремонтировали улицы Ставропольскую, Офицерскую, Фадеева, и Пригородную. Все работы были в плане на 2023 год, но их удалось выполнить в этом году.
До конца года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в краевой столице завершат ремонт еще на трех участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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