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В Краснодаре на улице Юннатов уложили новый асфальт

Экономика
13.11.2022 10:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-yunnatov-ulozhili-novyj-asfalt
В Краснодаре на улице Юннатов уложили новый асфальт
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорожники в рамках нацпроекта отремонтировали участок улицы Юннатов от улицы Серова до улицы 40-летия Победы.

Здесь сняли старый асфальт и положили новый, а также нанесли новую разметку, установили знаки и обустроили тротуары на некоторых участках. Дорожное полотно заменили на участке длиной 630 м. Сейчас работы на улице Юннатов находятся в завершающей стадии.

В этом году в Краснодаре уже отремонтировали улицы Ставропольскую, Офицерскую, Фадеева, и Пригородную. Все работы были в плане на 2023 год, но их удалось выполнить в этом году.

До конца года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в краевой столице завершат ремонт еще на трех участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту завершают ремонт улицы Новороссийской.

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