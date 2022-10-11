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В Краснодаре на улице Ставропольской уложили новый асфальт

Общество
11.10.2022 13:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-stavropolskoj-ulozhili-novyj-asfalt
В Краснодаре на улице Ставропольской уложили новый асфальт

Работы выполнили на участке протяженностью более 4 км — между улиц Трамвайной и Вишняковой, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт проезжей части на улице Ставропольской начались в конце лета.

«Специалисты полностью уложили верхний асфальтобетонный слой, отремонтировали часть тротуаров, установили дорожные знаки. Осталось только нанести разметку», — сказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Он отметил, что сейчас также завершают ремонт дороги на улице Фадеева. Там осталось нанести разметку и установить знаки.

Кроме того, в рамках дорожного нацпроекта в краевом центре продолжаются работы на улицах Новороссийской, Юннатов, Котовского и Власова. Эти дороги, отнесенные к этапу на 2023 году, начали приводить в порядок досрочно.

Ремонт всех вышеуказанных улиц планируют завершить до конца этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре привели в порядок улицу им. Лаперуза.

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