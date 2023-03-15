В Краснодаре на улице рецидивист ударил прохожего ножом в живот
В полицию Краснодара поступило сообщение, что в больницу доставили мужчину с колото-резаным ранением живота. Медики установили, что здоровью пациента был нанесен тяжкий вред.
Полицейские выяснили, что мужчина и его знакомый находились на улице Российский, где у них произошел словесный конфликт со случайным прохожим. Тот ударил мужчину ножом в живот.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Краснодара. У мужчины имеются судимости за применение насилия в отношении представителя власти, тяжкий вред здоровью и торговлю наркотиками. Подозреваемого задержали на одной из улиц Краснодара.
Свою причастность к преступлению мужчина не признал. На него завели уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемому грозит до 10 лет колонии. В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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