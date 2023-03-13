Мужчина ранил ножом в поясницу работника ларька с шаурмой в Краснодаре

В полицию Краснодара позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемный покой доставили мужчину с колото-резанным ранением поясничной области с поврежденной почкой.

Выяснилось, что пострадавший получил ножевое ранение недалеко от дома на улице Котлярова, где на него напал малознакомый гражданин. Оказалось, что злоумышленник ранее приходил на работу к пострадавшему в точку по продаже шаурмы. Там на бытовой почве между ними произошел словесный конфликт и потасовка.

Подозреваемого задержали по горячим следам в поселке Плодородном. Им оказался ранее не судимый 22-летний местный житель. Задержанный не признался в преступлении.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре будут судить 41-летнего приезжего мужчину, зарезавшего прохожего около ж/д вокзала.