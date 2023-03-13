Мужчина ранил ножом в поясницу работника ларька с шаурмой в Краснодаре
В полицию Краснодара позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемный покой доставили мужчину с колото-резанным ранением поясничной области с поврежденной почкой.
Выяснилось, что пострадавший получил ножевое ранение недалеко от дома на улице Котлярова, где на него напал малознакомый гражданин. Оказалось, что злоумышленник ранее приходил на работу к пострадавшему в точку по продаже шаурмы. Там на бытовой почве между ними произошел словесный конфликт и потасовка.
Подозреваемого задержали по горячим следам в поселке Плодородном. Им оказался ранее не судимый 22-летний местный житель. Задержанный не признался в преступлении.
Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре будут судить 41-летнего приезжего мужчину, зарезавшего прохожего около ж/д вокзала.
- СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
- В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
- Отлов бродячих псов проведут в станице Динской
- Первая победа Ивича в РПЛ: ФК «Краснодар» обыграл «Динамо»
- Дожди и грозы накрывают Сочи: горожан и туристов предупреждают о возможной опасности
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии