В Краснодаре на улице Красной разместили мольберты с фотографиями героев — участников спецоперации

Видео канала «Кубань 24»

В рамках проекта о каждом военном предоставили краткую информацию и рассказ о боевых заслугах.

Подробные сведения о подвигах героев собраны на сайте, на который отправляют QR-коды, указанные на стендах. Экспозицию организовали активисты краевого отделения «Молодой Гвардии». Они использовали опыт московских коллег.

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