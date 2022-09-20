В Краснодаре на улице Красной разместили мольберты с фотографиями героев — участников спецоперации
Политика
20.09.2022 09:13
В рамках проекта о каждом военном предоставили краткую информацию и рассказ о боевых заслугах.
Подробные сведения о подвигах героев собраны на сайте, на который отправляют QR-коды, указанные на стендах. Экспозицию организовали активисты краевого отделения «Молодой Гвардии». Они использовали опыт московских коллег.
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