Кубань направила более 30 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Харьковской области

Видео канала «Кубань 24»

Груз отправили в Белгородскую область, где сейчас находится более 26 тыс. беженцев. Для них подготовили продукты питания — муку, крупы, консервы. Именно они сейчас больше всего необходимы людям.

«Сейчас готовим помощь для жителей, которые уехали из Купянска, из Харьковской области. В настоящий момент они находятся в перевалочных центрах около Белгорода. И вся эта помощь практически на 16 тыс. жителей», — сказал первый заместитель председателя краевой Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры Михаил Курков.

Кубань регулярно помогает жителям Харьковской области. Это уже четвертый гуманитарный груз. За все время волонтеры доставили уже более 950 т.

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