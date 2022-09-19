Кубань направила более 30 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Харьковской области
Общество
19.09.2022 13:07
Груз отправили в Белгородскую область, где сейчас находится более 26 тыс. беженцев. Для них подготовили продукты питания — муку, крупы, консервы. Именно они сейчас больше всего необходимы людям.
«Сейчас готовим помощь для жителей, которые уехали из Купянска, из Харьковской области. В настоящий момент они находятся в перевалочных центрах около Белгорода. И вся эта помощь практически на 16 тыс. жителей», — сказал первый заместитель председателя краевой Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры Михаил Курков.
Кубань регулярно помогает жителям Харьковской области. Это уже четвертый гуманитарный груз. За все время волонтеры доставили уже более 950 т.
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