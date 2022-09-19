Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кубань направила более 30 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Харьковской области

Общество
19.09.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-napravila-bolee-30-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-dlya-evakuirovannyh-zhitelej-harkovskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

Груз отправили в Белгородскую область, где сейчас находится более 26 тыс. беженцев. Для них подготовили продукты питания — муку, крупы, консервы. Именно они сейчас больше всего необходимы людям.

«Сейчас готовим помощь для жителей, которые уехали из Купянска, из Харьковской области. В настоящий момент они находятся в перевалочных центрах около Белгорода. И вся эта помощь практически на 16 тыс. жителей», — сказал первый заместитель председателя краевой Ассоциации строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры Михаил Курков.

Кубань регулярно помогает жителям Харьковской области. Это уже четвертый гуманитарный груз. За все время волонтеры доставили уже более 950 т.

Читайте также: Из Краснодара отправили в Донбасс гумпомощь с тепловизорами и дронами.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
  2. В Сочи после ливня подтопило дороги
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
  5. В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
  6. В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях