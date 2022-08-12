В Краснодаре на улице Индустриальной 12-14 августа ограничат движение транспорта

Фото пресс-службы администрации Краснодара

На участке Индустриальной в районе подъезда к улице имени Захарова с 22:00 12 августа до 23:00 14 августа будут выполняться ремонтные работы.

На время проведения работ для объезда водителям рекомендуется использовать улицы Станкостроительную и Захарова. На участке установят временные дорожные знаки.

Общественный транспорт будет доезжать до временного разворотного кольца на остановке «Индустриальная». Там транспорт развернется и поедет в обратном направлении.

Ограничения связаны с обустройством инженерных сетей на Яблоновском мосту. За это время на участке разроют котлован и уложат сети газопровода. По окончании работ дорогу восстановят.

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