В Краснодаре на улице Аверкиева 30 сентября высадят «Аллею ангелов»

Фото «Комсомольская правда. Кубань»

Акция памяти пройдет в 14:00 30 сентября в школе № 104 на улице Героя А.А. Аверкиева, 32. Принять участие может каждый желающий.

Народная акция «Посвящение ангелам Свидетели правды» проходит по всей стране. Организатором акции выступает АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».

«С 2014 года в Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата. В память о каждой оборвавшейся детской жизни мы хотим высадить живые деревья в символические «Аллеи Ангелов» по всей стране. Чтобы знали. Чтобы помнили», — пишет «Комсомольская правда. Кубань».

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