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В Краснодаре на участке улицы Ставропольской с 12 по 14 октября отключат светофоры

Общество
12.10.2022 18:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-uchastke-ulitsy-stavropolskoj-s-12-po-14-oktyabrya-otklyuchat-svetofory
В Краснодаре на участке улицы Ставропольской с 12 по 14 октября отключат светофоры
Фото unsplash.com

Светофоры временно отключат в районе бывшего кинотеатра «Болгария» с 10:00 12 октября до 16:00 14 октября.

В это время проведут замену оборудования светофоров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Для обеспечения безопасности движения на этом участке при необходимости привлекут сотрудников ДПС.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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