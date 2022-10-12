В Краснодаре на участке улицы Ставропольской с 12 по 14 октября отключат светофоры

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Светофоры временно отключат в районе бывшего кинотеатра «Болгария» с 10:00 12 октября до 16:00 14 октября.

В это время проведут замену оборудования светофоров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Для обеспечения безопасности движения на этом участке при необходимости привлекут сотрудников ДПС.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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